Semmire nem reagált a teste: kórházba került az ország kedvenc tévése

Vicky Pattison az angolok egyik kedvenc televíziós személyisége. 2011-től napi rendszerességgel van jelen tévés és online platformokon, és műsoraival, posztjaival alapjaiban határozza meg a brit fiatalok életét. Most azonban rettenetes hírek érkeztek a hírességről. A héten ugyanis összeomlott a szervezete, nem tudott mozogni és nem regált semmire. Ezért azonnali hatállyal kórházba kellett szállítani őt. Vicky már egy kicsit jobban van, és elmondta a rajongóinak, hogy nagyon túlhajszolta magát az utóbbi időszakban, ezért a teste így lázadt fel. Most egy ideig kórházban kell maradnia - írja a The Sun.