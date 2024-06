„Úristen” – váratlan helyen tűnt fel Szoboszlai Dominik és a barátnője - videó

Szoboszlai Dominik szinte minden kétséget kizárólag kis hazánk legújabb szupersztárja, aki a Liverpool játékosaként már kevés időt tölt Magyarországon. A napokban viszont egy meglepő videó landolt a TikTokon, melyen a válogatott csapatkapitánya látható, ahogy éppen a székesfehérvári vasútállomáson sétál a barátnőjével, Borkával…

Szoboszlai Dominik a székesfehérvári vasútállomáson járt (Fotó: Árvai Károly)

Szoboszlai Dominik és a vasútállomás esete

Nyilvánvalóan a felvétel nem most készült, a videó készítője is megjegyzi, hogy körülbelül egy hónapos a videó. A kommentekből az is kiderült, hogy egy iskolás csoport futott össze a focistával, akik éppen az osztálykirándulásra igyekeztek, de nyilván Szoboszlai személye nagyobb durranás volt. Bár a tanárok nem engedték oda gyerekeket, hangjukat azért lehetett hallani, és az egész vasútállomás attól zengett, ahogy Domi nevét skandálták. Természetesen a válogatott kapitánya is hallotta mindezt, így odaköszönt a kicsiknek, akiknek ezzel egy örök élményt szerzett.

Nem mentünk oda hozzá, de ez így is nagy élmény volt

– írták a kommentben, míg a többi gyerek irigykedett, hogy ez az osztály ennyire szerencsés volt. Az pedig a hangzavarból is hallatszik, hogy tényleg így van, hiszen a gyerekek miután köszönt nekik Dominik szinte extázisba került.

– Nem vagyok focirajongó, de valószínűleg én is ezt csináltam volna, ha Taylor Swifttel találkozom – fogalmazott egy másik kommentelő.