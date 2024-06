Lebuktak: harmadik gyermekét várja a sztárpár

Chris Pratt karrierje elején főleg a pufók, ámde vicces és szerethető karaktereivel lopta be magát a nézők szívébe. Majd eljutott arra a pontra, amikor megunta, hogy csak humora miatt bomoljanak utána a nők és a felesleges kilóit izmokra cserélte, majd már csak azt vettük észre, hogy ő lett a Marvel-filmek egyik ügyeletes szépfiúja.

Chris Pratt és Katherina Schwarzenegger a harmadik gyermeküket várják Fotó: NurPhoto via AFP

Ez az átalakulás és a hirtelen világsztárrá válás A galaxis őrzőinek sztárjának az első házasságába került a szintén színész kedvesével, Anna Farisszel. A párosnak egy közös gyermeke született a kapcsolatukból, Jack, aki 2012-ben született.

A válás után nem sokat szomorkodott Pratt, több hollywoodi hírességgel is randizott míg újból megtalálta az igazit, aki nem is akárki, ugyanis Arnold Schwarzenegger lányával szerettek egymásba. A Jurassic World sztárja és Katherina Schwarzenegger azóta már össze is házasodtak és született két közös gyermekük is, a két éves Lyla Maria és a még csak 13 hónapos Eloise Christina.

Most pedig újabb gólyahírről számoltak be, a párnak ugyanis úton van a harmadik babája is. A hírről a TMZ számolt be, bár azt a lap egyelőre nem tudja, hogy hányadik hónapban járhat Katherina Schwarzenegger, de még nagyon a terhesség elején lehet, ugyanis nemrég több nyilvános eseményen is megjelent és akkor még nem volt terhespocakja.