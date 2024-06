Megszakad a szíve: semmiről sem tájékoztatják Harry herceget a beteg családtagokkal kapcsolatban

A sussexi hercegi pár, Harry és felesége, Meghan Markle még 2020-ban hagyta maga mögött a királyi családot, és költözött Amerikába, hogy új életet kezdjenek. A kapcsolatuk azóta finoman szólva is viharossá vált a királyiakkal, köszönhetően annak, ahogy többször is nyilvánosan kritizálták a család tagjait, és többek közt rasszizmussal is megvádolták őket. Mindeközben a brit uralkodó, III. Károly és a trónörökös, Vilmos herceg felesége, Katalin is rákkal küzdenek, azonban Harryben olyannyira nem tudnak már megbízni, hogy állítólag semmilyen információt nem osztanak meg vele a családtagjai rákkezelésével kapcsolatban.

Semmilyen információt nem osztanak meg Harry herceggel / Fotó: AFP

A királyi szakértő, Phil Dampier úgy nyilatkozott, semmi esélyét nem látja annak, hogy akár a király, akár Vilmos herceg bármilyen részletet megosztana a családtól elhidegült Harry herceggel.

Kizárt dolog, hogy a király vagy Vilmos herceg megosztaná Harryvel a rákkezelés részleteit. Egyszerűen nem bíznak meg benne, és attól tartanak, hogy bármi, amit Károlyról vagy Katalinról mondanának neki, az a nyilvánosság elé kerülne: akár a sajtón, akár a podcasten vagy a közösségi médián keresztül

- magyarázta el Dampier, majd hozzátette:

Mindannyian tudjuk, mennyire megromlott köztük a viszony az elmúlt néhány évben, és tartok tőle, hogy nagyon sok időbe fog telni, amíg esély adódik a békülésre. Ha Harry azt érzi, hogy kirekesztették és háttérbe van szorítva, úgy vélem, az az ő hibája. Lehet, Harrynek megszakad a szíve, amiért nem hall semmit a családjáról, de csakis magát hibáztathatja ezért

- jelentette ki a szakértő, a Daily Express beszámolója szerint.