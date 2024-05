Bugyi nélkül gáláztak a nők az év sztárpartiján – galéria

Egy esemény van minden évben, ami mellett eltörpül az Oscar, a Grammy és az összes többi díjátadó. A MET-gála a külföldi sztárvilág legfontosabb rendezvénye, mindenki azért imádkozik március és május között, hogy kapjon meghívót a Vogue mindenható főszerkesztőjétől, Anna Wintourtól. Ha pedig megérkezik a hőn áhított meghívó, akkor mehet az alkudozás a nagy divatházakkal, hogy melyik tud nekik kellően kihívó és feltűnő ruhát készíteni. Mert a MET-gálán úgy megjelenni, hogy az ember öltözékét ne emelje ki a sajtó, olyan, mintha valaki autó nélkül állna rajthoz egy Forma-1-es futamon.

Jennifer Lopez és a ruhája volt a MET-gála egyik fénypontja (Fotó: Getty Images / Noam Galai)

Az est tematikája a Csipkerózsikák: az újraébredő divat fantáziacímet kapta, amit mindig szabadon értelmezhetnek a sztárok és a divattervezők. Az idei dress code csak annyit szabott meg, hogy egy korábbi, híres ruhaköltemény legyen a textilcsodák ihletforrása. Ami nagyon nem szűkítette le a lehetőségek tárházát.

MET-gála 2024: villantás mindenhol

De a MET-gálákon nemcsak a designerek kreativitása szárnyal, hanem a híres hölgyek magamutogatása is. Hiszen a közel ezer vendégből nehéz kitűnni, ha nem elég merész az ember lánya. Idén a legtöbben bugyimentességet vetették be eszközként, amit Rita Ora vagy Emily Ratajkowski meg sem próbált elrejteni.

Persze azért most is voltak olyanok, akik a divat oltárán valóban azzal áldoztak, hogy próbáltak villantás nélkül is kiemelkedők lenni. Például Zendaya, aki a MET-nél kisebb rendezvényeken is a megtestesült divatikon az elmúlt hónapokban.

