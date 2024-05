„Ki nem állhatják őt” – hatalmas pofont kapott Meghan Markle, ezért nem tér vissza valójában Angliába

A sussexi hercegi pár, Harry herceg és Meghan Markle még 2020-ban hagyta mögött az Egyesült Királyságot, és egyben a királyi családot is, majd ezt követően Amerikában telepedtek le. Azóta a viszony meglehetősen feszült köztük és a királyiak között, miután több botrányos kijelentést is tettek a család tagjairól nyilvánosan, ami miatt a népszerűségük is jelentős csorbát szenvedett el.

Harry herceg és Meghan Markle / Fotó: Northfoto

A sussexi herceg, Harry a hírek szerint hamarosan visszatér az Egyesült Királyságba: III. Károly király kisebbik fia az általa alapított Invictus Games 10. évfordulója alkalmából látogat haza Londonba, melynek során május 8-án egy különleges eseményen vesz majd részt a Szent Pál-székesegyházban. Hónapokon át tartó találgatást követően nemrég arra is fény derült, hogy Harry ismét egyedül tér vissza Nagy-Britanniába: felesége, Meghan Markle nem fog csatlakozni hozzá. Ezzel kapcsolatban megszólalt Angela Mollard, a News Corp rovatvezetője is, aki szerint szinte tapintható a sussexi hercegné iránt érzett gyűlölet az Egyesült Királyságban.

Tavaly ott voltam, és mindenki, akivel csak beszéltem… Egyszerűen ki nem állhatja őt. Nincs szeretet iránta – nem tudom, hogyan lehet megnyerni ezt a PR-gyakorlatot

- mondta el Angela Mollard, a Sky News Australia beszámolója szerint. A feltételezések szerint ez az általános ellenszenv az oka annak, hogy a hercegné többé nem akar visszatérni az Egyesült Királyságba.