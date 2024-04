Megdöbbentő: így biztosan nem ismered fel Szandit – fotó

Szandi sokszor örvendezteti meg rajongóit friss posztokkal és az sem ritka, hogy régebbi képeket keres elő múltjából.

Szandi régóta vágyott már a Francia Riviérára (Fotó: HOT!)

Szandi három évtized után visszatér

A csinos énekesnő legújabb bejegyzése egy 1995-ös lemezborító, ami Japánban jelent meg. A képeken rövid hajjal látható, ami egy kicsit szokatlan lehet a mostani frizurájához képest, bájos mosolya azonban árulkodó.

„1995 az az év, amikor odaköltöztem Csabihoz. Elképesztő erőt éreztünk magunkban, gőzerővel elkezdtünk alkotni és megvalósítani az álmainkat. Nem sokkal ezután jelent meg Japánban lemezem és 5 országban került rá egy-egy dalom olyan válogatáslemezekre, ahol a Spice girls vagy Dj Bobo is szerepelt. Ezekben az országokban így ismertek meg engem. Rengeteget utaztunk, többek között a Midem Asia-ra is Hong-Kongba, ahol az Aqua együttes előtt léptem színpadra, akkor futottak be a Barbie girl-el és egy öltözőben készülődtünk. Jó érzés visszaemlékezni erre az időszakra is. Ilyenkor döbbenek rá arra, mennyi mindent éltem meg az elmúlt 35 évben” – írta Szandi a fotókhoz.

Dél-franciaországi utazásukkal is nosztalgiázott

Az énekesnő nemrég Borsnak adott interjújában elmesélte, régóta vágyott már a Francia Riviérára, férjétől és fiától meglepetésbe kapta az utazást.

Gondoltam Londonra, Olaszországra, de Nizzára nem. Mikor megtudtam, az volt az első gondolatom, hogy tényleg, milyen régóta szerettem volna ide jönni. Nagyon boldog vagyok.

– vallotta akkor. Az énekesnő és családja bejárta Nizza környékét, Monacót és Cannes-t, ahol Szandi a híres Carlton hotel előtt járt már 14 éves korában, de ezúttal még egy jelenetet is leforgattak az új klipjéhez.