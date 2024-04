Ez a helyzet Sydney van den Bosch esküvőjével

Februárban óriási örömhírt osztott meg a TV2 Szerencsekerék című műsorának szerencselánya: szerelmes, a párja pedig feltette neki a nagy kérdést. Sydney van den Bosch boldogan mondott igent, ám úgy döntöttek, hogy kicsit visszavesznek a tempóból, és kiélvezik azt az időszakot, amíg jegyeseknek nevezhetik őket.

Sydney van den Bosch meg akarja élni a pillanatot a szerelmével - Fotó: Instagram / Sydney van den Bosch

– Vannak olyan pillanatok az ember életében, amikor tudja: egy percet sem akar eltölteni a párja nélkül, és a lehetséges összes módon szeretné összekötni vele az életét. Ez van a szerelmem, Benjámin és köztem, és ezt a pillanatot éltem meg, amikor eljegyzett. Ez különleges érzés, de mindketten egyetértünk abban, hogy semmit sem szabad elsietni. Ezért az esküvőről egyedül azt tudom mondani, hogy lesz – kezdte Sydney lelkesen a hot! magazinnak. – Azt viszont, hogy hol, mikor, hogyan és miképp, még mi magunk sem tudjuk. Abban viszont biztos vagyok, hogy minden részlettel kapcsolatban teljes lesz köztünk az egyetértés.

Sydney van den Bosch vallja, hogy minden mulandó

A gyönyörű modell az esküvőn kívül mást sem szeretne elkapkodni. Az egészségét ért megpróbáltatások óta még inkább arra törekszik, hogy megélje az élet apró örömeit.

– A mai rohanó világban úgy érzem, minden annyira gyorsan történik, hogy semmit sem élünk meg igazán. Azt vallom, hogy minden mulandó (ha tetszik ez nekünk, ha nem), és pontosan ezért fontos, hogy megéljük a pillanatokat. Azok a meghatározó momentumok számítanak igazán, amelyek másokban és bennünk is lenyomatot hagynak – vélekedett Sydney, majd elárulta, mi a titka a folyton mosolygós személyiségének. – Számomra is fontos a nőiesség, aminek szerintem a kisugárzás a kulcsa; hiszek abban, hogy ez az, ami pozitívan hat az emberekre.

Vitathatatlan, hogy Sydney kisugárzása ragadós, hiszen már attól jobb kedve van az embernek, ha ránéz. A csoda szép külseje titkát is elárulta.

– Lehet bármilyen sportoló az ember: ha a kitartás hiányzik, semmit sem lehet végigvinni. Ez adja meg a lendületet ahhoz, hogy rendszeresen mozogjak és egészségesen étkezzek, bár olykor szívesen „bűnözök” – tette hozzá.