Felháborodtak a nézők: hibázott a Next Top Model Hungary zsűrije

Alföldy Anna már az első pillanatokban megosztotta a Next Top Model Hungary zsűrijét: már a válogatón összekaptak rajta, most pedig a negyedik adásban el is búcsúztak tőle.

Alföldy Anna búcsúzott legutóbb a Next Top Model Hungary műsorából. Végig jól teljesített, bár az új, fekete hajszínét (jobbra, az átalakítás után) nem tudta megszeretni (Fotó: TV2)

A nézők teljesen felháborodtak

Alföldy Anna nem tipikus modell-alkattal érkezett a TV2 műsorába, a zsűrinek azonban tetszett, amit látott. Mikor azonban a válogatón felvillant a fényképe, amivel jelentkezett, leesett az álluk: egy erősen megszerkesztett fotó köszönt vissza, ami a valóságnál lényegesebben vékonyabbnak mutatta. Ez nem imponált a zsűrinek, különösen Axente Vanessának szúrta a szemét a képen és az élőben látott különbség. Akárhogy is, végül bizalmat szavaztak Annának, aki jól teljesített az adások során, így őt magát is meglepte, hogy a negyedik adás végén tőle búcsúztak. A nézők pedig egyenesen felháborodtak.

Alföldy Anna ezzel a képpel jelentkezett a versenybe: láthatóan keskenyebb csípővel, mint ami a valóság (Forrás: Alföldy Anna)

– Nem neki kellett volna kiesni. Valahogy Anna kicsit kiismerhetetlen számomra. Úgy érzem, van valami, amit nem hoz felszínre, de aztán lehet, tévedtem. Mindenesetre nem most kellett volna kiesnie – vélekedett egy néző.

A vasárnapi adásban a lányokról különleges fotósorozat készült: számukra fájdalmas szavakat festettek a bőrükre – Anna képét nem látta hitelesnek a zsűri.

Anna fotója nem győzte meg a zsűrit, nem látták a valódi fájdalmat átjönni (Fotó: Trunkó Bálint / TV2)

– Annyira lehúzta a zsűri ezt a fotót! Teljesen érthetetlen számomra. Miért kell mindenkinek kötelezően bőgnie? Nem csak annak fáj, aki sír, sőt. Vicc az egészben, hogy pont egy ilyen feladatnál okoskodik, kritizál a zsűri. Én a helyükben ezt a feladatot nem is vettem volna figyelembe a kieséskor, hiszen ez a téma pont olyan, hogy mindenki érzése és azoknak megélése, kimutatása úgy jó, ahogy van, nincs jó vagy rossz! – háborgott egy újabb néző.

– Lehet, hogy 30 éves és hogy a modellekhez képest túlplasztikáztatott, de a versenytársainak a 70 százaléka nála sokkal rosszabbul teljesített. Lehet ő nem szimpatikus valakinek, de tegye mindenki a szívere a kezét: Anna nem szerepelt rosszul. Naledi, Cinti, Vivi, Hawa és Keveházi Lili is akármennyire szép, minden alkalommal kb. gyengén teljesítenek, mégis továbbjutnak.

Számomra ezerszer szimpatikusabb Anna, hogy alig mutatták konfliktusokban, inkább csendes, mintsem a drámázó Cinti

– tette hozzá egy másik.

Anna kimaradt a legtöbb konfliktusból, ez szimpatikus volt a nézőknek (Fotó: TV2)

Anna számított rá, hogy nem fog nyerni

A kiesése után a Borsnak nyilatkozva Anna elárulta:

– Nem gondoltam, hogy pont most fogok kiesni. Azt sejtettem, hogy nem viszem végig a versenyt, de még korainak éreztem a távozást, mehettem volna tovább. A feladat során készült képem nem győzte meg a zsűrit, és igaz, ahogy ránéztem, én sem a rám írt félelmet láttam magamon. Nincs bennem rossz érzés, izgalmas volt részt venni egy ilyen nagyszabású műsorban. Kifejezetten örülök, hogy különféle testalkatú lányok tehették próbára magukat. A kifutómodellkedés tőlem eleve távolabb áll, én inkább a glamour modell kategória vagyok.