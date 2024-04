Megérkeztek az első képkockák a S.E.R.E.G.-ből – videó

A Megafilm Service katonai sorozata – amelyben a Magyar Honvédség is közreműködött - izgalmakat sejtető akciót ígér. A címe egy mozaikszó, amely a Szolgálat, Erény, Rend, Erkölcs és Gondviselés szavakból áll össze (S.E.R.E.G.) és már az első hangulatkeltő képkockákból is kirajzolódnak ezek a tulajdonságok. A történet egy iraki háborús misszióban kudarcot valló katonáról, Győrbíró Zsolt alezredesről szól, akit Csórics Balázs alakít. Győrbírónak egyetemista fiával való rossz kapcsolata is megnehezíti az életét és számot kell vetnie a bajtársiasság fogalmával is, miközben újra bevetésre készül csapatával. A férfiak mellett természetesen megjelennek a nők és a bonyolult szerelmi szálak is.

A S.E.R.E.G. főhőse Fotó: Megafilm

Az ízelítőként bemutatott első képkockákból kiderül, hogy a két főszereplő, a tökéletes katonára kigyúrt Csórics Balázs és az ellenlábasát, Horváth Tibor ezredest alakító Kamarás Iván mellett számos ismert színész is „misszióba indul” a Megafilm Service legújabb, 6 epizódos alkotásában. Láthatjuk többek között Jászberényi Gábort, Orosz Ákost, Krisztik Csabát, Bán Bálintot, Márfi Márkot, Séra Dánielt, de feltűnik az Angyalbőrben-ben is játszott Takátsy Péter, az aggódó feleség szerepében Balla Eszter, és a szerelmi szálat erősíti Gál Réka Ágota karaktere. Egy villanásnyira pedig a szintén megafilmes Tündérkert főhőse, Katona Péter Dániel is megjelenik egy cameo szerepben.

„Április 6-án fejeztük be a forgatást, és máris mutatunk pár képkockányit abból, hogy milyen feszültségek működtetik a S.E.R.E.G. sorozat karaktereinek a sorsát. Azért tesszük ezt, mert a Megafilm Service ezúttal is gyorsan reagál, hatékonyan teljesít. Ahogyan Darvas főhadnagy mondja a sorozatban: Azokért leszek felelős, akik elég jók...”

- mondta Helmeczy Dorottya producer. Az atmoszférából érezni, hogy történet tétje igencsak nagy: közelharc egy iraki faluban, helikopteres akció és rengeteg adrenalin.

„Érdekes élmény volt megtalálni magamban a harcias oldalt. A forgatás óta sokkal jobban akarok teljesíteni mind magánemberként, mind színészként ugyanúgy, ahogy Zsolt apaként. Csúcsteljesítményt akarok kihozni magamból. Ugyan egy teljes kiképzésen részt vettem például a helikopteres mutatvány előtt, de azért izgultam előtte és félelmet is éreztem, amikor a sajtónapon, a deszantolásnál megláttam, hogy magunk alatt minden borsónyinak tűnik, a házak és az emberek. Egyből elcsúszott a térérzetem. Ráadásul nagyon fújt a szél, felszállásnál rögtön két méterrel arrébb rakta a gépet. Felkészítettek rá, hogy megdobhat a szél, érkezhetek rosszul. Két érzés kavargott bennem... A ”hú, mi lesz?” és a „csináljuk!” Mivel színész vagyok, természetesen a „csináljuk!” mellett voksoltam. Egyébként az adrenalinra rá lehet kapni… Szóval a tervek szerint lesz még deszantolásom, és az durvább lesz..."

- árulta el Csórics Balázs a Digital-Media Hungary konferencián láthatott első képkockák kapcsán.

Producerek: Helmeczy Dorottya, Kálomista Gábor; Rendező: Dombrovszky Linda; Látványtervező: Valcz Gábor, Operatőr: Hartung Dávid