Itt a szenzációs bejelentés: jön a magyar nők kedvenc filmjének új része

Ki ne szeretné a Bridget Jones naplóját? A legendás angol film nők millióinak szívét ejtette rabul, de akadnak olyan férfiak is szép számmal, akik szeretik ezt a romantikus vígjátékot. A Renée Zellweger által alakított karakter annyira elragadóan ügyetlen és bájosan szerencsétlen, hogy nem lehet nem szeretni! Ráadásul olyan problémákkal küzd, ami miatt nagyon sok azonosulni tud vele, így mindig érdeklődve nézzük az újabbnál újabb kalandjait. Most pedig bejelentették a nagyszerű hírt.

Bridget Jonesért mindenki odáig van

Jane Austen Büszkeség és balítélet című regénye igazi klasszikus alapmű: aki egy kicsit is törekszik arra, hogy művelt legyen, ezt a könyvet nem hagyja ki. Az is bizonyos, hogy nem sok olyan kiváló filmes adaptáció készült, mint a BBC 11995-ös sorozata, amelynek a főszereplője Colin Firth és Jennifer Ehle.

A Büszkeség és balítélet történetét öltözteti modern köntösbe a Bridget Jones naplója, amelyben a főszereplő nő egy szélhámos, ám jóképű férfi, valamint a kissé mogorva és hallgatag, ám igen jószívű ember között őrlődik. Az pedig csak fokozza a Büszkeség és balítélet életérzést, hogy a Colin Firth által alakított hőst szintén Darcynak hívják.

A Bridget Jones filmeket tehát mindenki szereti. Három film készült eddig, a legutóbbi (Bridget Jones babát vár) 2016-ban került a mozikba. Most pedig bejelentették: jön a negyedik rész. Renée Zellweger szívesen vállalta újra a szerepet, és a Daniel Cleavert alakító Hugh Grant is visszatér. A könyv szerint azonban Bridget ekkorra már egyedülálló anya, ugyanis Darcy elhunyt. Az kérdéses, hogy ebben követni fogja-e a könyvet az adaptáció, arról azonban nincs információnk, hogy Colin Firth is visszatér a filmhez.