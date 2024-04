Szívszorító, saját magát is le kellett küzdenie a súlyos beteg Katalin hercegnének

Katalin hercegné videóban jelentette be, hogy rákkal küzd. A diagnózisról Harry herceg is felvételből értesült, akire valószínűleg nagy hatással volt az, hogy nem tudatták vele személyesen a szomorú hírt, ezért most bűntudata van.

A hercegné először a gyerekeivel tudatta, min megy keresztül. (Fotó: PA/Northfoto)

Egy szakértő szerint Katalin legyőzte eredendő félénkségét az érzelmes bejelentéssel - írja az Independent. A királyi életrajzíró, Sally Bedell Smith méltatta Katalin tiszta és őszinte megnyilvánulását, ami nem volt könnyű az introvertált hercegné számára.

Őszinte volt, méltóságteljes és kiegyensúlyozott

– mondta Bedell. Harry hercegben pedig bűntudatot keltett a felvétel, ő nagyon sajnálja, hogy így megromlott a kapcsolata sógornőjével – vélekedett Duncan Larcombe királyi szakértő. Hozzátette Harry és Katalin kifejezetten jó, szinte testvéri viszonyt ápolt, mielőtt a herceg megfogalmazta a királyi családdal kapcsolatos vádakat.

Egy bennfentes nemrég azt is elárulta, hogy egy kívülálló tudomást szerzett Katalin diagnózisáról és fel is vette a kapcsolatot a Kensington-palotával, ami után nem maradt más választása a hercegnének, mint a nyilvánosság előtt is beszélni a betegségéről.