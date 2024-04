Most kaptuk: 58 évesen elhunyt a magyar színész

Februárban töltötte be 58. évét a most elhunyt Csonka Valter, a Dr. Valter & The Lawbreakers énekese. A színészként is ismert művész egy ideje Budapesten élt, tolószékbe kényszerült, nehéz időszakot élt át halála előtt.

Csonka Valter játszott Hajdu Szabolcs Macerás ügyek és Necropolis című filmjében, valamint Pacskovszky József Lila esernyők című burleszkjében is - írja a dehir.hu. Előbbivel színházban is dolgozott, a Kálmán-nap, illetve Aranyszöveggel kivert hazugságok című darabokban tűnt fel.

Zenekaráról a Debreceni Rocklexikon azt írja, hogy a tradicionális blues muzsikát játszó csapat 1991 végén alakult. Az első időben nagyzenekari felállásban koncerteztek, később trióvá olvadtak, amely időszakból a legismertebb felállás: Csonka Valter, Vadon Péter, Oláh Andor. 1994-ben Gál Csaba és Bényei Tibor került a zenekarba a távozó Vadon helyére. Az évek során budapestivé váló zenekar a ’90-es évek második felének legjelentősebb blues csapatává nőtte ki magát. A nemzetközileg is elismert Dr. Valter több albumait a Fono Records jelentette meg.