Demjén Ferenc üzent a „dalrablóknak”: Ez már majdnem erkölcsi sértés

Demjén Ferenc az egyik legtermékenyebb hazai dalszerző, akinek a nevéhez számtalan sok giga és örökzöld sláger köthető. Ezért nem is olyan meglepő, hogy szinte havi rendszerességgel születnek feldolgozások, amelyekkel csak egy gond van: tőle nem kér és így nem is kap engedélyt senki arra, hogy hozzányúljon és kitekerje a saját szellemi termékét. Az élő legenda többek között erről is beszélt a Hevesi Tamás Podcastben.

Demjén Ferenc kéri, hogy dalait feldolgozó zenészek szóljanak neki és legalább egyszer hallgathassa meg őket. (Fotó: YouTube)

„Szóljanak és legalább egyszer hadd hallgassam meg...”

— Nagyon örülök annak, hogy rengetegen dolgozzák fel a dalaimat, hiszen ez azt is jelenti, hogy valami tovább él.

Egyetlen dolog van, ami bánthat és nem csak engem, mert erről beszélgettünk már a Menyussal is.

— Az a gond, hogy valaki feldolgozza a dalokat, de eszében sincs megmondani, és talán bejelenteni sem a jogvédő irodánál. Ezek között pedig vannak neves előadók is. A másik része a dolognak, hogy vannak amatőr zenekarok, akik feldolgozzák a dalokat és teszik ezt katasztrofálisan. Majdnem, hogy erkölcsi sértés, amiket néha hallok. Szóljanak és legalább egyszer hadd hallgassam meg, mielőtt kikerül! — mondta Hevesi Tamás YouTube-csatornáján Demjén Ferenc, aki arról is mesélt, hogy nemrég tért haza Amerikából, ahol akarata ellenére sokat fogyott.

Demjén Ferenc átfogó képet mutatott életéből. (Fotó: YouTube)

Demjén Ferenc a feltörekvők előadóknak: „Ne az internetről vegyék le az előmelegített kaját”

— Amerikában például nem tudok enni. Négy kilót fogytam, mert mindennek mű íze van.

A hűtőszekrényből kiveszik a félkész dolgot és szerintem a bevásárlókosárral, táskával együtt berakják a sütőbe.

— De ez mindenhol így van. Akárhová megyek, két-három napig meg tudom enni, de utána már jön a hazavágyódás — fogalmazott a 77 éves zenész, aki zárszóként egy tanáccsal is ellátta a hazai zenei élet feltörekvő titánjait, maradva a kaja antológiánál.

Tanuljanak meg alapvető dolgokat és hangolják be a gitárt!

— És ne az internetről vegyék le az „előre melegített kaját (alapokat)” — fogalmazott Demjén Rózsi.