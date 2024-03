Új hír derült ki Katalin hercegné betegségével kapcsolatban

A brit királyi udvar január 17-én jelentette be, hogy Katalin hercegnén előre betervezett hasüregi műtétet hajtottak végre, ami sikerrel járt. Az akkori tájékoztatás úgy hangzott, hogy Vilmos brit trónörökös felesége előreláthatólag két hetet tölt kórházban, utána otthonában lábadozik, de valószínűtlen, hogy a húsvétot követő időszak előtt visszatérhet közéleti feladatainak ellátásához.

Katalin és Vilmos herceg / Fotó: Northfoto

Katalin január 29-én távozott a London Clinic nevű magánkórházból a királyi család windsori rezidenciáján lévő otthonába. A Kensington-palota viszont azóta sem közölt részleteket a műtétről, és a 42 éves hercegné a kórházi kezelés óta egyetlen hivatalos programon sem vett részt, ami a brit sajtóban és a közösségi médiában találgatások sorát indította el.

A londoni védelmi minisztérium azonban most közzétette III. Károly király idei hivatalos születésnapi rendezvénysorozatának programját, és ebben az szerepel, hogy a walesi hercegné jelen lesz a Trooping the Colour nevű katonai felvonulás június 8-án esedékes főpróbáján. Bár addig még sok víz lefolyik a Temzén, várhatóan ez lesz Katalin első nyilvános megjelenése lábadozása után. A védelmi tárca bejelentésében szerepel az is, hogy az ugyancsak nagybeteg király részt vesz a fő születésnapi ünnepségen, amit a nyilvános főpróba után egy héttel, június 15-én tartanak - adta hírül az iNews.