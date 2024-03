Nótár Maryre aranyeső hullik

Nótár Mary imádja a fukszokat, egy roma énekesnőtől ez is az elvárt minimum, a fellépésein és a videoklipjeiben is nagyszámú ékszert visel. Sok karkötő, sok nyaklánc és hatalmas fülbevalók: ezek többek között Mary ismertetőjegyei. A hírek szerint az ékszerek száma most gyors növekedésnek indul, egy új megállapodásnak köszönhetően.

Nótár Mary nagyon szereti az ékszereket Fotó: Bánkúti Sándor

Nótár Mary egy ékszerüzlet reklámarca lett

Nótár Mary az Instagram-oldalán osztotta meg a nagy hírt, hogy idén is ő lesz egy ékszercég reklámarca. Az együttműködés nyilvánvalóan jövedelmező az énekesnőnek és a vállalkozásnak is, hiszen Mary-t nagyon sok ember látja a fellépésein, így több tízezer ember találkozhat élőben is azokkal az ékszerekkel, melyeket az énekesnő hord.

Az együttműködés keretein elül már el is készültek az első reklámfotók, melyeket Mary látható, természetesen úgy felékszerezve, ahogy illik. Az énekesnő minden ujjára jut egy gyűrű, a nyakában egymáson a sok lánc, és persze csillogós fülbevaló is dukál.

Nótár Mary reklámfotója Fotó: Nótár Mary

Egyedül is boldogul

Mary reklámszerződése nem csak azért nagy dolog, mert az énekesnőt több tucat híresség közül választották ki, de azért is, mert nőként is képes egyedül megállni a helyét a szórakoztatóiparban, mindenféle támogatás nélkül. Sokat cikkezett arról lapunk is, hogy Mary és a volt menedzsment cége között évekkel ezelőtt annyira megromlott a kapcsolat, hogy végül a bíróságon kötöttek ki.