Meghan Markle újabb kínos bakit követett el

Néhány héttel azután, hogy a sussex-i házaspár újra magáévá "tette" a királyi családtól kapott nevüket és címüket, Meghan Markle most újabb bizniszbe próbált meg belefogni, bár azt egyelőre még köd fedi, hogy mit is akar igazán elérni vele. A hercegné ugyanis készített egy új Instagram-oldalt, amely az American Ribiera Orchard nevet viseli, de semmilyen információt nem írnak arról, hogy mit fognak árulni, vagy milyen szolgáltatást szeretnének nyújtani. Egyetlen mondat szerepel az oldal weblapján is: "Csatlakozz a várólistához." Azonban azt nem árulták el, hogy mire vársz, vagy mikor kezdődik az, amire vársz. Ráadásul nem is ez a legnagyobb baki a weboldallal kapcsolatban.

Meghan újra furcsa üzletbe vágott bele /Fotó: ZUMAPRESS.com

A DailyStar szúrta ki, hogy Meghan Markle hozta létre az üzleti Instagram-profilt, azonban más közösségi médiában jártas marketingesekkel ellentétben ő nem volt vele tisztában, hogy milyen beállításokat kell ehhez elvégezni. Az egyik legfontosabb például az, hogy priváttá kell tenni a megjelölések lehetőségét, hogy csak az oldal kezelője engedélyezhesse, hogy megjelöljék egy-egy fényképen.

Most éppen az történik, hogy boldog-boldogtalan ember Meghan új "üzletének" nevével reklámozza a fotóját az Instagrammon, és ezzel a vállalkozás több százezer követőjének jelenik meg a látókörében. Az oldalt követők látja a vállalkozással kapcsolatban, hogy kislányok sütiket sütnek, fiatal lányok bikiniben pózolnak, vagy éppen ismerkedni vágyó férfiak selfieznek a tengerparton.