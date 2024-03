Köllő Babett furcsa szokásáról vallott

Köllő Babett nap mint nap műsorokban szerepel, mint mester, műsorvezető, és színésznő. Ezért különösen fontos a megjelenése: rendben legyen a sminkje, a haja és a ruházata, amit ezért mindig gondosan választ ki. Ennek megítélésére egy nem mindennapi tesztet eszelt ki, amibe ha belegondolunk, nem is annyira furcsa.

Köllő Babett mindig gondosan választja ki a ruhadarabjainak minőségét. (Fotó: Végh István)

— Fontos számomra a jó ruha kiválasztása, hiszen sok kellemetlenséget okozhat egy, akár nem megfelelően szellőző ruha, amellett, hogy csoda szép — kezdte Babett a Borsnak, majd folytatta: — Vegyünk akár egy meleg nyári napot, amikor egy szép nyári ruhában, vagy az uraknak elegáns ingben kell a nap hosszat lennie. Ilyenkor csak egy jól szellőző anyaggal lehet elkerülni, hogy kellemetlen foltok jelenjenek meg.

Ezért úgy szoktam tesztelni az anyagot, hogy vásárlás előtt egy picit megnyalom, hiszen sokszor vagyok olyan rendezvényen, stúdióban, ami nagyon levegőtlen

— mesélte nevetve a TV2 sztárja, aki azt is elárulta, hogy többször is volt olyan, ami nem ment át ezen a fura teszten. Babett azzal is tisztában van, hogy lenne erre jobb módszer is, hiszen hordhatna, akár egy kisebb spricnit is magával.

Most mondhatják, hogy mennyire nem higiénikus, hiszen rengeteg bacit szedhetek össze, de tegye mindenki a szívére a kezét, ki hord magával mindig egy ilyen dolog a táskájában?

— fejtette ki a véleményét Babett.

Köllő Babett szereti a különleges ruhákat

Köllő Babett és sylistja a Sztárban sztár leszek! műsorában is hétről hétre kápráztatták el a nézőket szebbnél szebb darabokkal. A színésznő néhány ruhaválasztását sokan illették már kritikus szavakkal, a kígyós ruhát pedig egyenesen félelmetesnek titulálták. Máskor azonban tökéletesen sikerült a frizura, a smink és az öltözék kiválasztása is, a rajongók pedig teljesen elaléltak az összhangtól. Ilyenkor valódi kommentcunamival árasztották el a színésznőt, sőt volt, aki Marilyn Monroe-hoz hasonlította.

Most vagy a legszebb!

— írták a kommentelők Babett egyik szintén jól sikerült szettje kapcsán. Ebből is látszik, hogy nem terméketlen a megjelenésébe fektetett energiája.