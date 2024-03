Imádják a hosszú hétvégéket Ördög Nóráék

Március 15-én az 1848-as forradalomról és szabadságharcról emlékezik meg Magyarország. A napokban mutatták be a Most vagy soha! című filmet, a premieren Ördög Nóra és Nánási Pál is jelen voltak. Ők is büszkén ünneplik ezt a napot.

Ördög Nóra és Nánási Pál március 15-ét a gyerekekkel tölti Fotó: Szabolcs László

– Az ember nyilván a gyerekkorától kezdve építi be a kis öntudatába, a rendszerébe, a magyarságtudatába ezt a fontos dátumot. Nyilván akkor teljesen más értelme van ennek a dolognak, akkor még kevésbé érti az ember, hogy ez pontosan miről is szól – kezdte Nóri, aki férjével együtt azt is hozzátette, hogy persze a gyerekek tanulmányaiknak hála végül megértik ennek a napnak a fontosságát.

Persze, ha az embernek már családja van, akkor az ünnep mivolta is átalakul kissé, ezzel Nóri és Pál is így van.

Hazudnék, ha azt mondanám, hogy mi nagyon ünneplünk március 15-én. Amikor már az embernek van két gyereke, akkor örül, hogy van egy szabadnap, amikor kicsit együtt lehet a család. Azt gondolom, hogy nekünk leginkább ez az öröm ebben, hogy most egy hosszú hétvége következik. Nyilván nagyon fontos az, hogy mit ünneplünk, de a legfontosabb, hogy együtt lehetünk

– mondta Nóri.

Négy és fél év munkája ért célba a március 15-i filmmel

A bemutatón a Most vagy soha! egyik alkotója, Szente Vajk elmondta, hogy számára ez a nemzeti ünnep egy közös emlék a magyar társadalommal.

– Nekem picit azt jelenti, hogy fura módon van valami közös emlékünk erről a napról. Ez egy közös emléke a magyar társadalomnak, dacára annak, hogy egyikünk sem volt ott — mondta a forgatókönyvíró.