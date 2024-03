Megdöbbentő: ilyen lesz a Hazatalálsz második évada!

Folytatódik a TV2 népszerű sorozata, a Hazatalálsz, amelynek kapcsán a szereplők is megszólaltak. Annyi bizonyos, hogy rendkívülinek ígérkeznek az új részek, a színészek egybehangzó véleménye szerint ugyanis sokkal pörgősebb lesz, mint az első évad.

A Hazatalálsz új évada rendkívül izgalmasnak ígérkezik (Fotó: Szabolcs László)

Akadtak meglepetések a forgatáson

Kinizsi Ottó, a műsor kreatív producere szerint a tavalyi lezárás után érezték, hogy valamit nagyon eltaláltak ezzel a sorozattal, de az is egyértelmű volt, hogy van még hova fejlődni.

Sokkal sűrűbb és töményebb lett ez a mostani évad. Az előző évad elején még ott voltak a kezdeti nehézségek, de itt már egy összeszokott csapat kezdett újra együtt dolgozni.

— mondta a kreatív producer.

Kinizsi Ottó a kulisszatitkokról elárulta azt is, hogy bevállaltak néhány erősebb akciójelenetet is, ami nem volt zökkenőmentes, bár így is sikerült magas színvonalon megvalósítani.

— Jött minden, aminek jönnie kellett, havas esőtől kezdve, balesetig, minden, amit el lehet képzelni — részletezte Kinizsi Ottó.

Képernyőhöz szögez a Hazatalálsz második évada

Hajmási Dávid, aki a sorozatban Tamást alakítja, elárulta, hogy néhány karakternek még drámaibb lesz a sorsa, és persze ott lesz Tamás problémája is, amit már ismerhetnek a nézők.

Jaskó Bálint szerint a forgatás csodája, hogy ennyi ember dolgozik valamin, aminek egy része nem látszik, így az egészet összetartja egyfajta titok. Elárulta, hogy a második évadban erős krimis szálakra is lehet majd számítani.

Törőcsik Franciska hozzáfűzte, hogy rendkívül izgalmas a cselekmény, Grisnik Petra pedig hozzátette, hogy rejtélyekkel, nyomozással, kalanddal, szerelemmel lesznek tele az új részek. Kenéz Ágoston úgy véli, hogy az új évad sokkal izgalmasabb lesz, amit Kárász Zénó is megerősített, szerintük is sokkal több csavart hoz ezúttal a történet.

Cserdi Zsolt Balázs pedig rendkívül rejtélyesen fogalmazott az általa alakított karakterével kapcsolatban:

Lesz intimitás, akciójelenet és lesz egy társam is, aki nem fog megszólalni, de nem volt mindig egyszerű forgatni vele.

A Réti Adrienn szerint — aki Brigit formálta meg a sorozatban — mindenki hullámvasúton ül, és ebben az évadban az is megtalálja majd az izgalmakat, aki a romantikusabb szálakat szereti.

A Dénest megformáló színész, Bányai Miklós meglepő kijelentést tett, ugyanis nem olvasott el minden részletet az idei évad forgatókönyvéből:

Tavaly mindent elolvastam és tudtam, mi fog történni. Ezúttal hagytam magamnak némi meglepetést is.

A Hazatalálsz második évada ma este indul a TV2-n 20:55-kor!