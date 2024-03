Felháborító, mit műveltek Tatár Csillával

Innen is köszönet az NMHH és a rendőrség kiberbűnözés elleni csapatának, nagyon szuperül tudtunk együttműködni! Sajnos a nevemmel és az arcommal - ahogyan ezt ti is tapasztaltátok - valóban visszaélnek kiberbűnözők, pénzt csalnak ki magyar emberektől, felhasználva az index és a @tv2mokka arculati elemeit! Nem én vagyok az első és sajnos valószínűleg az utolsó sem, akivel ez megtörténik, korábban Csányi Sándor, Harsányi Levente arcát és nevét is felhasználták, ugyanehhez a csalássorozathoz.