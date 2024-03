"Nyugodtan dobd le a köntöst" - falatnyi melltartóban rosszalkodik Kiszel Tünde

Egyszerűen hihetetlen, de Kiszel Tünde szinte semmit nem változott az utóbbi 40 évben. A szexikon még mindig olyan gyönyörű és dögös, mint régen, sőt, ha lehetséges, még szebb is lett! Nem csoda tehát, hogy folyamatosan csodájára járnak a rajongói, hiszen kedvességével és szexi megjelenésével mindenkit levesz a lábáról. Most pedig olyan új fotót posztolt ki a közösségi oldalára, hogy attól mindenki álla leesik.

Kiszelt Tünde igazi legenda / Fotó: Bánkúti Sándor

Kiszel Tünde rengeteget dolgozik, éppen ezért neki is kijár a pihenés és a relaxáció. Most éppen egy balatoni szállodában pihengél, ahonnan szexi bikinis fotókat is közzétett. A rajongók egytől egyik megőrültek a fotókért, és kifejezték, hogy mennyire szexi.

Nyugodtan dobd le a köntöst, nagyon csinos, szép nő vagy! Sokunk példaképe! Jó pihenést

- írta az egyik követő.