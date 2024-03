Emlékszel még az énekes tehetségkutató sztárjára? 12 évvel a verseny után fel se lehet ismerni

Biztosan te is emlékszel még, amikor egy túlsúlyos fiú és egy szép, barna lány jelent meg a brit Got Talent tehetségkutató színpadán. A fiú jószerével megszólalni sem mert, visszahúzódó volt, a zsűri pedig már ránézésre is leírta. Azonban amikor énekelni kezdett, mindenki álla leesett.

Fotó: YouTube

Jonathan Antoine, aki énekestársával, Charlotte Jaconellivel szerzett hírnevet a Britain's Got Talentben, teljesen másképp néz ki 12 évvel a showban nyújtott lenyűgöző teljesítményük után.

A páros, akik még csak tinédzserek voltak, amikor megjelentek a 2012-es sorozatban, lenyűgözte a bírákat és a nézőket is, és a második helyen végzett Ashleigh és Pudsey mögött. A bemutató után hatalmas, 1 millió font értékű lemezszerződést kötöttek Simon Cowell Syco kiadójával, de két évvel később elváltak útjaik a cégtől.

A 29 éves Jonathan még mindig a londoni Hainaultban él családjával. Azonban elárulta, hogy évek óta nem beszélt Charlotte-tal (26).

De nem csak a karrierjében történt változás. Jonathan megváltoztatta az életmódját, diétázni kezdett. Mint mondta, még jócskán van mit leadnia, de már jobban érzi magát a bőrében.