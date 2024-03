Komoly a probléma, Berki Mazsi és a párja is ágynak estek

Berki Mazsi kitűnő fizikai állapotnak örvend, köszönhetően az aktív sportnak, de vannak helyzetek, amikor sajnos az egészséges életmód is kevés… A fiatal édesanya is elkapta a vírust.

Berki Mazsi egészségesen él, de ez sem elég a vírusok ellen (Fotó: Szabolcs László)

Berki Mazsi hajlamos a betegségre

Mazsi korábban már nyilatkozott arról, hogy gyermekkora óta hajlamos az arcüreggyulladásra, ezért a legkisebb megfázás is komoly következményekkel járhat. Egy korábbi Instagram bejegyzésében így mesélt:

– Gyerekkori emlékek elő. Remélem azért most nem jutok el odáig, hogy felszúrják az orrom, mint gyerekkoromban. Sajnos hajlamos vagyok az arcüreggyulladásra, és a terhesség megajándékozott úgy egy hónapja az orrdugulással is.... ami lássuk be nem volt jó hatással rám, hisz ez lett az eredménye, mivel a baba miatt nem használtam orrspray-t.

Mazsi gyermekkora óta küzd a visszatérő arcüreggyulladással (Fotó: Máté Krisztián)

Lehet, hogy most sem ússza meg

Mazsi a hét elején még teljesen egészséges volt, szerdára azonban elkezdett romlani az állapota. Fejfájással, torokfájással, és orrdugulással küzd, amiről azt hitte, hogy egy nap alatt el tudja mulasztani. Sajnos tévednie kellett… Mazsi és kedvese, Zoltán csütörtök estére egyre rosszabbul lettek, ezért a Televíziós Újságírók Díjátadására csak benéztek, a gála után azonnal siettek haza.

Mazsi és Zoltán mindketten lebetegedtek csütörtök estére (Fotó: Bors)

Nem maradunk sokáig, mert mind a kettőnket elkapott valami vírus

– mondta Mazsi a gálán, aki be is tartotta a szavát, a díjak átadása után azonnal autóba pattant és hazasietett. Információink szerint ágynak is esett, ami persze a legrosszabbkor jött, hiszen a nyakunkon a húsvét, a négy napos ünnepre pedig nagyon sok családi programot terveztek.