Teljesen megváltozott a Fekete Vonat zenésze: kivirult a szerelem hatására

Közel egy éve csúszott le a Fekete Vonat zenésze, Beat. Mint ahogy arról a Bors is többször beszámolt, a zenész élete kisiklott, miután a Fekete Vonat nagykoncertje nem annyi bevételt hozott, amennyire számított. A zenész azt hitte, több tízmillió forintot tud majd zsebre tenni, aminek nagy részét már előre elköltötte, így tartozott fűnek-fának. A feleségét egy másik nő miatt elhagyta, a barátaival pedig olyan gusztustalan módon bánt, hogy végül teljesen egyedül maradt és az utcára került hajléktalanként.

Fotó: Fekete Vonat

Fehér Tibor élete úgy tűnik, most kezd el rendeződni. A Ripost cikke szerint beleszeretett egy panzió tulajdonosába, így a lakhatása is megoldott lett, valamint az új érzelmek miatt visszatért az alkotókedve is. Beat lefogyott, közel 20 kilótól szabadult meg és ismét változatosan öltözködik.

Az ország egyik legtehetségesebb zene és szövegírója a napokban tette közzé a hivatalos oldalain, hogy lemezt készít. A dalokból ugyan eddig csak kettőbe engedte belehallgatni a nagyközönséget, de már abból is egyértelműen kiderül, hogy ugyanolyan eredeti, bevállalós, szókimondó, tökéletes rímekkel teletűzdelt, fülbemászó slágerek születnek, mint amilyenek az elmúlt húsz évben szöktek szárba a tollából.