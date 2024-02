Stohl András cserben hagyta Marics Petit - a műsorvezető nem hagyta szó nélkül a történteket

Szombaton indul a Mutasd a Hangod! második évada, amiben adásról adásra más-más hírességek állnak be segítőnek a megszokott gárda mellé. A szórakoztató zenés műsor első részében Marics Peti vendégeskedett, és sajátos módon próbálta leleplezni a színpadon álló karaktert. Le akarta venni a lábáról a szövegével, de nem jött össze neki. Sőt, jó barátja, Stohl András sem segédkezett neki.

Marics Peti leégett a forgatáson (Fotó: Tv2)

Nagy dumás

Marics Peti nagy dumásnak számít. Sőt, odáig vannak érte a női rajongók. Persze azért ő is emberből van, vele is megesik, hogy néha nem jön be a szövegelés egy adott hölgynek. Pont ez történt a forgatáson, miközben taktikusan próbált csábítani. A műsorvezető jó barátja sem hagyhatta ezt szó nélkül.

Peti még van olyan nő, akire nem vagy hatással!

– mondta Stohl András, aki az énekes sikertelen próbálkozására reagált. Marics Peti erre válaszolt neki a Borson keresztül.

– Nem vagyunk egy generáció, de az összhang nagyon megvan Stohl Bucival. Viszont a műsor során nem volt a legjobb kerítő, egy kicsit tehetett volna többet is a projektem érdekében, hogy sikerüljön! – jegyezte meg Peti, aki viccesen elmondta, hogy kicsit csalódott.

Marics Peti sokat szokott így viccelődni (Fotó: Tv2)

Nem kell komolyan venni

Bár a sztár, csak a leleplezés kedvéért ment bele a gyors flörtbe, ami nem is jött össze, de bevallotta, hogy sokszor csak viccelődni szoktak a csajozással. Hülyéskedésnek fogja fel néha, amihez a műsor laza környezete kedvezett:

– De nyilván ezek játékok, ezeket nagyon élvezem én is, amikor éppen nincs barátnőm, akkor kihasználom, hogy tudok hülyéskedni. Nyilván ezt nem kell feltétlen sokszor komolyan venni. Viszont néha már nehéz megkülönböztetni, mikor gondolom komolyan és mikor nem, mert annyi hülye poént szór mindenki a baráti körben. Nagyon élveztem a műsort, izgalmas volt. Mindenkiben születtek teóriák, hogy mikre figyel, hogy próbálják leleplezni, ki énekel ténylegesen és ki az, akinek nincs hangja. Egyszer-kétszer benéztem én is, de nekem szerintem egész jól ment, aztán a végén énekeltünk egy jót, és az majd adásból kiderül, hogy milyen hanggal – mondta el Marics Peti, aki a most szombati Mutasd a hangod! egyik vendég segítőjeként lesz látható.