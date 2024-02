"Ne hazudj, Zsolti!" - Curtis válaszolt a róla terjedő hazugságokra

Mint arról a Bors is beszámolt, gyermekével közös fotót tett közzé Facebook-oldalán Curtis csütörtökön, ami mellé leírta, hogy nem adja a nevét olyan megmozduláshoz, ahol politikai célra akarják felhasználni a gyerekeket és ahogyan eddig, így ezután is kiáll a gyermekek védelme mellett és a pedofília minden formáját elutasítja.

A zenész egy jó barátja, Osváth Zsolt azonban a nagy nyilvánosság előtt állt bele Curtisbe és hazugnak nevezte. Erre válaszolt most a rapper, és elengedte egykori barátját:

Ne hazudj, Zsolti! Amúgy minden rendben van veled? Mert a legutóbbi videóid alapján szerintem valami nem okés. Semmi ilyenről nem volt szó, nem mondasz igazat, azaz hazudsz! Teljesen kiforgatod, amit mondtam, amiről beszéltünk. A gyerekek szerepe, élete a legfontosabb dolog a világon, és aki ezt politikai célokra használja, az pont, hogy te vagy! Aki egy kicsit is lát a pályán, pontosan tudja, hogy miről szól ez az egész.Fejezd be a sárdobálást és az energiáidat az életedben először valódi célok elérése, emberek életének jobbá tételére fordítsd. “ Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan!”

- írta Curtis.

A Mandiner megkereste Széki Attilát, hogy megkérdezzék, pontosan mi is történt, hogyan és mivel keresték meg őt.

Éppen Kárpátalján voltam a magyarlakta területeken, magyar kisgyermekek számára jótékonykodtunk, amikor megkerestek. Ebből kifolyólag nem is tudtam aláírni semmiféle petíciót”

– mesélte a lapnak a zenész.

Curtist azzal keresték meg, hogy elítéli-e a pedofíliát, és támogatja-e a gyermekek védelmét, mire azt felelte, természetesen elítél minden ilyen bűncselekményt, és ahogyan eddig, így ezután is kiáll a gyermekek védelme mellett.

„Ma reggel azonban szembesültem vele, hogy felkerültem egy szerveződő tüntetés listájára, mint támogató. Akkor esett le, hogy miről is szól ez a történet. Ennél aljasabb dolgot még nem is láttam. Én apukaként és magyar emberként is elítélek minden pedofíliával kapcsolatos történést, de azt kikérem magamnak, hogy a nevemet bármiféle propagandához, politikai megmozduláshoz vagy tüntetéshez felhasználják” – fogalmazott a Mandinernek a zenész, aki nem csupán a pedofil bűncselekményeket, de azt is határozottan elutasítja, ha a gyerekeket és azok védelmét politikai célra akarják felhasználni.

Ennek kapcsán hozzátette: