Kucsera Gábor kibékült Tápai Szabinával

Kucsera Gábor és Tápai Szabina a magyar sportélet legnagyobb álompárja volt, ám sajnos ez már csak a múlt. Tavaly ugyanis hivatalosan is bejelentették, hogy három gyermek, és megannyi boldog év után külön utakon folytatják, majd szépen lassan a miértekre is fény derült. Volt szó veszekedésekről, megcsalásról, és olyan hibákról, amiket már nem tudtak együtt kijavítani.

Fotó: Czerkl Gábor

Kucsera Gábor és Tápai Szabina a válásnak köszönheti a jó kapcsolatukat

A kajakos volt a Palikék világa by Manna vendége, ahol kendőzetlen őszinteséggel beszélt a válásáról, és arról, hogyan tudta túltenni magát ezen az időszakon. Kucsi nem kertelt, bevallotta, hogy nagyon sokat sírt, főleg a gyermekei miatt, hiszen már nem akkor tud időt tölteni velük, amikor csak akar. Ellenben ezt egy jó önismereti dolognak tartja, ahogy azt is, hogy Szabinával is sikerült rendezniük a soraikat.

– Mióta külön vagyunk, azóta nagyon sok mindent meg tudunk beszélni, olyan dolgokat is, amiket korábban nem tudtunk. Őszinteséggel, nyitottsággal, nem anyázással, nem ajtócsapkodással, egy tök nyugodt beszélgetés van. Azt gondolom, hogy mindkettőnknek kellett, hogy ez megtörténjen, hogy épülni tudjunk, hogy fejlődni tudjunk. Szabina is tudjon fejlődni, én is szembe tudjak nézni a saját hibáimmal – fogalmazott Kucsera, aki azt is elárulta, mi volt nála az a pont, mikor eldöntötte, hogy ezt a kapcsolatot már nem tudják folytatni.

Sokan azt mondják, hogy a gyerek összetartó erő, meg a gyerek miatt legyünk együtt. Nem. Ha a gyerek egy olyan légkörben van, ahol veszekedés van, és ennek fültanúja, az nem jó. Akkor legyünk inkább külön

– tette hozzá a kajakos. Szerencsére a gyermeknevelésben továbbra is egyetértenek, sőt, közös programokat is csinálnak, azonban arra már nem látnak esélyt, hogy valaha egy párként folytassák az életüket.

– Azokat a dolgokat, amiket egymásnak okoztunk, a fájdalmat, amit okoztunk, azt tudjuk megbeszélni és egymásnak megbocsátani. Amíg nincs megbocsátás, addig felesleges bármit is újrakezdeni – jelentette ki Kucsera, aki egyelőre nem görcsöl a párkeresésen, jól érzi magát szingli apukaként.