Hatalmas veszteség: elhunyt a legendás színész

Arthur Ian Lavender angol színpadi, filmes és televíziós színész volt. Leginkább Pike közlegény szerepéről volt ismert a BBC Dad's Army című sitcomjában, és ő volt a sorozat utolsó túlélő főszereplője Frank Williams 2022-es halála után.

Szívfacsaró halálhírét ügynöke erősítette meg. Lavender, aki Frank Pike közlegényt alakította a legendás tévésorozatban, 77 éves volt.

Lavender Birminghamben nőtt fel, és 22 évesen kapott szerepet a Dad's Army-ban, ahol a sorozat teljes egészében, majd az 1971-es spin-off filmben is szerepelt. Lavender szerepelt még a Yes Minister és az EastEnders című filmekben is, és színpadon is szerepelt Shakespeare A velencei kalmár című darabjában.

A Royal Mail 2018-ban a főszereplőket ábrázoló bélyegkollekcióval ünnepelte a Dad's Army 50. évfordulóját - írja a Sky News.