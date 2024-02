Harry herceg ismét visszatér Angliába, de nem III. Károly miatt

Néhány hete bombaként robbant a hír: a palota közleménye szerint III. Károly királynál rákot diagnosztizáltak. Az eset azért is különösen fájó, mert mindössze néhány nappal azután derült ki, hogy egy prosztataműtétet hajtottak végre rajta, illetve Katalin hercegné egy komoly gyomorműtéten esett át. A trónörökös Vilmos herceg így nehéz helyzetbe kerülhet, mert egyszerre ápolja a lábadozó feleségét és támogatja a rákos édesapját, miközben vélhetőleg neki kell majd ellátnia az uralkodói feladatokat is. Eközben Harry herceg mindössze 45 perces látogatást tett az apjánál, és rohant is vissza Amerikába.

45 percre látogatta meg édesapját Harry herceg, de egy rendezvény miatt haza fog látogatni / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Most a Daily Star számolt be róla, hogy Harry ismét el fog látogatni Angliába, azonban a várakozásokkal ellentétben nem azért, hogy az apja állapotáról érdeklődjön, vagy meglátogassa a családtagjait, hanem mindössze azért, hogy májusban részt vegyen az Invictus Games 10. évfordulójának ünnepségén a Szent Pál-székesegyházban.