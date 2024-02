Berki Mazsi leleplezte a múltat: olyan képet mutatott, amit eddig még senki sem láthatott

Berki Mazsi férje, Krisztián 2022 májusi halála után sokáig gyászolt, ám végül újra rátalált a szerelem. Egy székesfehérvári üzletember rabolta el a szívét, akit tavaly vállalt fel először, az idei Valentin-napot pedig már a Rippel fivéreket megszégyenítő programmal ünnepelték. Nos, a szerelmesek napja alkalmából a sztáranyuka úgy döntött, nem csak kedvesét lepi meg valamivel, de a követőit is, így most először tett ki közös képet kettejükről, ráadásul nem is akármilyet: az elsőt, amit készítettek együtt.

Berki Mazsi végre megmutatta szerelme arcát Fotó: Szabolcs László

Egy kép amit még nem mutattam senkinek. Az első közös képünk. Ő az én Valentinom

– írta a különleges felvétel mellé, amit ide kattintva lehet megtekinteni.