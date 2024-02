Bach Szilvia vallomása: Köszönöm szépen, már nem kérek kapcsolatot

Bach Szilvia ritka vendég a komoly, beszélgetős műsorokban, de most a Palikék világa by Manna YouTube-csatornával kivételt tett. A beszélgetés során pedig rendhagyó módon nem a nevetésé volt a főszerep. A humorista őszintén beszélt a színfalak mögötti életéről, amelyben a lányán és néhány barátján kívül másnak már nem jut szerep. Szilvia ezoterikus beállítottságú és úgy véli, hogy a magányra való hajlamát csillagjegyének köszönheti.

Bach Szilvia egyedül van, de nem magányos (Fotó: YouTube)

Bach Szilvia: „Nem akarok már játszmázni”

– Most értem el a „bakságom” azon részéhez, hogy köszönöm szépen, már nem kérek kapcsolatot. Egyszerűen nincs rá szükségem. Mindent kipróbáltam a párkapcsolatok terén is. Nem akarok már játszmázni és nem akarok alkalmazkodni sem. Hát ez az alkalmazkodás, na az nagyon nem. Játszottam már azt is… Olyat is játszottam, hogy tolerancia és elfogadás. De már nem akarok. Elképzelem, ahogy bejön az ajtón és meg kell vele beszélni, hogy ez lesz, vagy az lesz. Nem! Én döntöm el, hogy mi lesz, mikor és hogy. Ha pedig nem, akkor nem.

Magamnak ellent tudok mondani, ha azt akarom. Nagyon jó ez így

– mondta a stúdióban Bach Szilvia, aki tökéletesen elégedett az életével, melyben ma már „csak” a lánya, Danics Dóra és a barátai kapnak helyet.

„Teljes szimbiózisban vagyunk”

– Vannak barátaim, akikkel gyakran találkozom és értelmes beszélgetéseket folytatunk. Van egy spirituális körünk is, ahol ilyen dolgokról van szó és ez nekem pontosan elég is. A lányommal pedig nagyon jó a viszonyom. Azt hiszem, hogy mi már az előző életeinkben lemeccseztük, amit kellett. Vannak, akik azt vállalják, hogy konfliktusuk legyen a szüleikkel, mert van mit megoldaniuk egymással. A világgal és másokkal persze nekem is van megoldanivalóm, de valamiért a Dórival úgy alakult a kapcsolatunk, hogy születése pillanata óta teljes szimbiózisban vagyunk – árulta el a 63 éves humorista.