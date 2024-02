Anyaszült meztelenül állt a kamerák elé Shane Tusup várandós

Nagy Viktória Zoé és Shane Tusup tavaszra várja első közös gyermekét. Az állapotos kismama most pikáns fotósorozatot csináltatott magáról: anyaszült meztelenül állt a kamerák elé.

Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

A fekete-fehér felvétel természetesen azonnal megragadta a netezők fantáziáját, rengetegen like formájában fejezték ki tetszésüket. Zoé egyébként a következő szöveget fűzte a képhez: "Along came this little miracle and no day was ever ordinary again" – azaz "Jött ez a kis csoda, és onnantól egy nap sem volt többé átlagos".

A pár korábban elmondta, nem tervezték, hogy ilyen hamar szülőkké válnak, de nagy ajándéknak tekintik a gyermeküket.

"Nem terveztük ilyen hamar, ugyanakkor a leggyönyörűbb ajándék, amit kaphattunk Vikivel, az az, hogy gyermekünk lesz. Mindketten egykék vagyunk, mindkettőnknek nagyon fontos a szülőkkel való hármas egységünk, amilyen most már nekünk is lesz" – nyilatkozta akkoriban Tusup a hot! magazinnak. Kedvese hozzátette: párját akkor látta először sírni, amikor megtudták, hogy babájuk lesz.

A fotót itt nézheted meg.