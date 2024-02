3 kisgyermeket hagyott hátra: legyőzte a gyilkos kór a népszerű tévést

Az A Place in the Sun és az Escape To The Country műsorvezetője, Jonnie Irwin 50 éves korában elhunyt, miután korábban tüdőrákot diagnosztizáltak nála. A szeretett tévésztárt felesége, Jessica Holmes, valamint három kisfiuk: a négyéves Rex és a kétéves ikrek, Rafa és Cormac gyászolják.

Fotó: Pexels (illusztráció)

"Nehéz szívvel osztjuk meg Jonnie halálhírét. Egy igazán figyelemre méltó lélek, bátran, megingathatatlan erővel és bátorsággal küzdött a rák ellen. Jonnie oly sok ember életét megérintette kedvességével, melegségével és fertőző lelkületével. Jelenleg kérjük, tartsák tiszteletben Jonnie családjának magánéletét, miközben átélik ezt a súlyos veszteséget. Gyászuk mérhetetlen, és az önök gondolatait, imáit és támogatását nagyra értékelik."

Az elismerések gyorsan megtöltötték a kommentszekciót, a rajongók és a műsorvezetőtársak részvétüket fejezték ki.

A társszereplő Jasmine Harman ezt írta: "A szívem összetört". Nicki Chapman műsorvezető megjegyezte: „A szívem összetört. Szeretetet küldünk Jessnek és a családnak".

A műsorvezetőnél 2020-ban diagnosztizáltak rákot, miután vezetés közben azt vette észre, hogy homályos a látása. Kemoterápián is átesett, amiközben végig dolgozott. Irwin két évig titokban tartotta a diagnózisát, de úgy döntött, hogy 2022 novemberében beszél róla, és elmagyarázta, hogy „hónapokat” kapott az életből.