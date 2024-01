Itt az első szerelmes fotó: Összejött a TV2 két fiatal sztárja

Már nem titok, hogy Bányai Noémi, a Sztárban Sztár leszek! negyedik évadának énekesnője és Imi, a Power of Love háborút is megjárt szír csődöre egyre több időt töltenek együtt, mióta személyesen is megismerték egymást a TV2-n látható tehetségkutató döntőjén. Ami azt illeti 15 év van az énekesnő és a celeb között, de számukra egyáltalán nem téma a korkülönbség, ugyanis a kellő egyensúlyban vannak köztük a komoly témák és persze a szórakozás is. Ennek ellenére az interneten gyorsan híre ment az alakuló kapcsolatnak, ami sok embert reakcióra bírt. Konkrétan belekötöttek a szerelmesekbe a köztük lévő korkülönbség miatt!

Bányai Noémi a TV2 műsorában tűnt fel. (Fotó: Szabolcs László)

Nem titkolózik többé a TV2 két sztárja

Bányai Noémi nemrég még óvatosan fogalmazott a Ripostnak a szerelmi viszonyról, azt mondta, Imivel ismerkedési fázisban van a kapcsolatuk.

– Ismerkedünk, aztán meglátjuk, mi lesz. Most a távolság miatt elég nehéz. Imi korábban azt mondta nekem, nyugodtan nyilatkozzam, hogy együtt vagyunk, de erre mondtam neki, hogy Imi, mi még nem vagyunk együtt”

– nevetett Noémi néhány héttel ezelőtt, azóta azonban valami megváltozott!

Íme az első szerelmes fotó

A Sztárban Sztár leszek! tehetsége és a sármos, szír férfi először vállalkozott arra, hogy egy közös képpel robbantsák fel az Instagramot. Nos, ez sikerült is! A szerelmesek meghitten ölelik egymást az első hivatalos képükön, a fotónak pedig ezt a címet adták:

„Az összenézés művészete”

Nos, az elkészült kép alapján sejteni lehet, hogy Noémi és Imre immár hivatalosan is vállalja, hogy egy párt alkotnak, még akkor is, ha a kapcsolatuk egyelőre kezdeti fázisban jár és a köztük lévő távolság miatt nem tudnak olyan gyakran találkozni, ahogyan azt valójában szeretnék.

Vajon mi lesz kettejük történetének a folytatása?