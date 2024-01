Tragédiával kezdődött a hétvége, elhunyt a slágergyáros énekesnő

Mary Weiss amerikai popzenei énekesnő volt, akit leginkább a Shangri-Las énekesnőjeként ismernek.

Szombaton azonban az egész interneten futótűzként terjedt el a hír, miszerint Mary Weiss 75 éves korában elhunyt Mary Weiss, halálának részleteit egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

- Mária ikon, egy igazi hősnő volt az én generációmhoz tartozó fiatal férfiak és nők számára egyaránt – mondta Miriam Linna, a Norton Records munkatársa a Rolling Stonenak .

Növekvő népszerűségükkel a Shangri-Las az 1960-as évek vezető lányegyüttesévé vált. Néhány évnyi őrlődés után 1968-ban feloszlottak, és külön utakon folytatták. Weiss San Franciscóba ment, hogy kipróbáljon egy másik életstílust. Később visszatért New Yorkba, és az 1970-es években alkalmanként koncerteket adott a Shangri-Las-szal, ami 1977-ben a Sire Recordsnál tett visszatérési kísérlethez vezetett. 1989-ben a Shangri-Las még egyszer utoljára összeállt a Cousin Brucie's Palisades Park Reunion show-ra a New Jersey-i The Meadowlandsben. Visszatérésének utolsó próbálkozása 2007-ben volt, amikor a Norton Recordsnál felvette az első szólóalbumát.