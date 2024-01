Tolvai Reni apró bikiniben villantotta meg bájait jakuzzizás közben – Fotó

Tolvai Reni még december elején jelentette be, hogy érkezik egy új albuma. Ennek valószínűleg nagyon megörültek a rajongói, hiszen nem mostanában rukkolt elő friss szerzeménnyel.

Mindezt persze Reni egy észveszejtő fotóval jelentette be. Az énekesnő ugyanis bomba formában van, amit szeret is megmutatni közösségi oldalán.

Ha Reni tervez valamit, akkor garantáltan könnyen a figyelem középpontjába tud kerülni, már csak csodálatos énekhangja miatt is. Ezúttal azonban inkább lélegzetelállító szépsége miatt került az átható szemek keresztűzébe. A hideg idő ellenére ugyanis ellátogatott a Mátrába, ahol szexi bikiniben pattant be egy kerti jakuzziba, amit meg is mutatott követőinek.

- Gyönyörű a háttér, is

- Kellemes pihenést, a sok meló után kell ez is

- Cuki

- Tökéletes

- méltatták rajongói az énekesnőt.