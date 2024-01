Ilyen még nem volt: történelmi pillanat a Szerencsekerékben, Kasza Tibi mindenkit meglepett – Videó

Hatalmas sikerrel fut a TV2-n a Szerencsekerék, aminek általában még az ismétléseit is elképesztően sokan nézik. Ez is bizonyítja, hogy az ország egyik kedvenc műsoráról van szó, amit természetesen Kasza Tibi humora és szórakoztató személyisége tesz igazán élvezetessé – nem csupán a játékosok, hanem a közönség számára is.

Kasza Tibi mindig tudja, hogyan lehet feldobni a közönséget / Fotó: Tv2

A Szerencsekerék ma esti adásában történelmi pillanatot láthatnak a nézők, ugyanis a műsorvezető, Kasza Tibi olyan ajánlatot tesz az egyik játékos számára, amire eddig még sosem volt példa:

extra pontot ad neki, ha a válaszaiban lesznek "szögedies" szavak.

A közönség hatalmas nevetésben tört ki, mikor a játékos próbálta leolvasni Sydney van den Bosch szájáról a szavakat, miközben hangosan szólt a fülében a szöveg, hiszen hol tökéletesen megfejtette a feladványt, hol olyan messze járt tőle, hogy csak na.

Itt lehet megtekinteni a mókás esetről készült videót, ami mondhatni mérföldkőnek számít a Szerencsekerék életében – a műsor 19:50-től kezdődik a TV2-n, a sztárvendég pedig nem más, mint a Romanticból is ismert Völgyi Zsuzsi: