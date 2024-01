Rékasi Károly fia bemutatta új szerelmét

Rékasi Zsigmond számára úgy tűnik boldogan indul a 2024-es év, ugyanis ismét rátalált a szerelem. Egy gyönyörű vörös hajú lány, Anasztázia rabolta el a 22 éves vállalkozó szívét, aki nemrég még korábbi párjával, Melittával volt látható a TV2 képernyőjén futó Párharcban. Ugyan a műsort 2023 tavaszán forgatták, mire képernyőre került, már körbe ment a hír, hogy már nem alkotnak egy párt a fiatalok. Így biztosan nehéz lehetett visszanézniük a közös élményeket, habár Zsigmond úgy tűnt, inkább a munkába temetkezik, mintsem az emlékek felelevenítésébe.

Rékasi Zsigmond újra szerelmes. (Fotó: BS)

Rékasi Zsigmond már nem szingli

A szingli lét úgy tűnik, nem tartott sokáig Zsigmondnak, hiszen decemberben egy gyönyörű lány elrabolta a szívét. A vállalkozó rengeteget dolgozott a tavalyi év végén, amiről sokat posztolt, de megtörte a csendet a közösségi-oldalán, és egy fotósorozatot tett ki új kedvesével. Egy régimódi szerelemhez hasonlítják kapcsolatukat, erre is épült a fotózásuk témaköre. Gyakorlatilag ezzel a képsorral mutatja be szerelmét a tévéképernyőn szereplő sztárcsemete:

Csattant a csók

A neten láthatunk egy olyan képet is, amit még decemberben töltött fel a fiatal pár. Ugyan ekkortájt még csak ismerkedtek egymással, de készült róluk egy fotó, amin elég közel kerültek egymáshoz egy buliban. Vagyis nem csak ők, hanem az ajkuk is. A szenvedély csak úgy sugárzik róluk, mikor ránézünk a képre. Úgy tűnik a fiatal pár nem csak vonzódik egymáshoz, de nagyon jól is mutatnak egymás mellett. Alig várjuk, hogy láthassuk Anasztáziát is Zsigmond oldalán bemutatkozni tévéképernyőn.