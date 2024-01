Meghatódott: Pintér Adrienn ikrei nagykorúak lettek

Pintér Adrienn iker fiai betöltötték a 18. életévet, tehát hivatalosan is nagykorúak, ami nem csak a srácoknak, de az anyukának is óriási öröm. Ez a tanév Bálint és Bence számára különösen eseménydús. Végzős gimnáziumi évükből adódóan túl vannak már két megható szalagavatón és nagy lendülettel készülnek a májusban esedékes ballagásra, érettségire. Ráadásul hamarosan egyetemi jelentkezésüket is le kell adniuk.

Pintér Adrienn iker fiai betöltötték a 18 évet. (Fotó: Ripost)

A sztáranyuka nem érez változást

Örül, hogy fiai hivatalosan is férfivá váltak, de egyáltalán nincs benne furcsa érzés a változás iránt. Pontosabban nem is igazán érez változást.

Szerintem akkor fogok tudni változásról beszélni, ha leérettségiztek a fiúk, ha elkezdik az egyetemet, és ha szép lassan kirepülnek.

— A mai napot nem élem meg rosszul, egyelőre csak egy számot látok — mesélte lapunknak Ada. Majd arról is szívesen beszámolt hogyan ünneplik a mai napot:

— Nem tervezünk semmilyen nagy eseményt, mert hétköznap van. A fiúk szinte egész nap suliban vannak. Délután találkoznak az apukájukkal, az előző férjemmel. Este pedig felköszöntjük őket itthon, de most még nem lesz nagy felhajtás.

Ha jól tudom barátokkal hétvégén mennek el bulizni valahova.

— tette hozzá. A nagyobb családi összejövetel is várat még magára. Ada elmondása szerint ugyanis elég nehéz összeszervezni náluk az ilyet, habár már mindenki Magyarországon él. A műsorvezető ugyanis 2019-ben költözött Németországba második férjével és gyerekeivel együtt, de 2022 augusztusában már véglegesen hazatértek.

Nem nehéz a kamaszokkal

Sok vélemény terjed arról mennyire nehéz jól-, vagy úgy egyáltalán nevelni a kamaszokat. Ezt közvélekedést Adrienn is ismeri, viszont saját tapasztalataival nem tudta alátámasztani a társadalmi berögződést.

— Egyszerűen én semmi különöset nem tapasztalok — nevette el magát.

Nyilván van néhány összezördülés, visszabeszélés, de mindent meg tudunk beszélni.

— Nincsenek óriási viták itthon, mindig emberi időben hazaérnek, mindenben segítenek és nagyon jól tanulnak mindketten. Jó olyan néha van, mikor ötször kell szólnom nekik, hogy rakják már el a tányért — árulta el lapunknak. Sőt, büszke rá, hogy Bálint és Bence néha maguktól is kitakarítanak. Bár Ada azért belátta, hogy ő is elég lazán kezeli a dolgokat.

Engedem, hogy járjanak ide-oda. Koncertekre, iszogatni, beülni valahova barátokkal.

— mesélte. A fiúk azonban nem élnek vissza az anyukájuk által nekik szavazott bizalommal, amit az eddig szinte mindig kitűnő bizonyítványaik is mutatják.