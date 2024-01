Megható, mire készül Kis Grófo: „Édesapám előtt ez egyfajta tisztelgés”

Három évvel ezelőtt, 2020 decemberében jött a hír, miszerint elhunyt Nagy Grófo, a mulatós zene koronázatlan királya.

Fotó: Szabolcs László

Az egész roma társadalmat megrázta a veszteség, Kis Grófo pedig érthető módon vigasztalhatatlan volt. Hiába telnek az évek, egy édesapa mindig örökre nyomot hagy a gyermekeiben. Nincs ez másként Kis Grófo számára sem, aki a reggeli Mokka adásában jelentette be: elhunyt apukája emléke előtt tisztelegve egy új dallal készül. Ráadásul, ha még ez még mind nem lenne elég megható, a legújabb klipjében a kislánya táncol.

- Valójában én ugyanúgy párhuzamosan fogom vinni tovább, amit megszoktak tőlem az emberek. Természetesen ez a múlatási vonal, azért az ugyanúgy meglesz. Csak szeretem a kihívásokat, illetve, ahogy mondtátok is, édesapám előtt ez egyfajta tisztelgés. Mivel, hogy ő az autentikus zenét képviselte, még a 80-as és 90-es évekig. Ő ezt a vonalat nyomta, és én szeretném ezt a vonalat én is erősíteni – árulta el Kis Grófo.

A zenész az interjúban azt is elárulta, nagy büszkeséggel engedte meg a kislányának, hogy táncoljon az egyik koncertjén. Semmit sem szeretne erőltetni, ezt a lehetőséget is a gyermeke kérte tőle. Azt azonban nem hagyná, hogy egy egész éjszakás buliban is részt vegyenek, ahogy ő tette gyerekkorában.