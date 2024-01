Már csak az égi stábbal forgathat: elhunyt a legendás tévés, akinek a Heti Hetest és a Gálvölgyi Show-t köszönhetjük

71 éves korában elhunyt a magyar televíziózás egyik legendája, Ónodi György író, producer, rendező. Legismertebb műsora kétségtelenül a 17 éven át futó Heti Hetes volt, de ő volt a Mónika show, a Kész átverés és a Csíííz című sikerműsorok producere is. Kevesen tudják, de számtalan Gálvölgyi-poén is az ő nevéhez köthető. Erről maga a művész beszélt, aki nem csak kollégája, de jó barátja is volt Ónodinak.

Ónodi György 71 éves korában hunyt el Fotó: RTL

– Döbbenettel fogadtam, mint minden ilyen hírt az ember, átszalad rajta a múltja is. Gyuri nekem több mint 30 éves barátom, munkatársam volt. Az embernek eszébe jut, hogy az élet nagyon gyorsan múlandó.

Nagyon jól írt, amit kevesen tudtak róla, és a ma már szidott, szeretett, emlegetett Gálvölgyi Shownak a 80 százalékát a Gyuri írta

– emlékezett meg elhunyt kollégájáról Gálvölgyi János az RTL-nek.