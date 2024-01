Csisztu Zsuzsa családjában is akadnak konfliktusok

Egyáltalán nem unatkozik az egykori sportoló, hiszen nemcsak számtalan szakmai feladat tölti ki a mindennapjait, de édesanyaként is helyt kell állnia, még ha a férje, dr. Ketskés Norbert mindenben támogatja is. Ám Csisztu Zsuzsa még arra is szakított időt, hogy a hot! magazinnak meséljen a családról, a szakmáról és a meghitt pillanatokról.

Csisztu Zsuzsa és idősebbik fia, Krisztián (Fotó: hot! magazin)

– A kamaszkort eddig panaszmentesen éljük meg, bár Krisztiánnál most került előtérbe az öltözködés és egyáltalán a stílus kérdése, amikor szerinte nulla fok alatt nem kell sapkát venni, mi pedig erősködünk, hogy márpedig kell – avatott be bennünket az édesanya az idősebb fia mindennapjaiba.

Csisztu Zsuzsa látott tornatermet közelről

Mindkét fiú sportol. A 16 éves Krisztián kardvívó, a mindjárt 11 éves Adrián pedig az atlétikában talált magára. Gyermekei mindketten maguk választottak sportágat, a szüleik csak támogatták őket.

– Egy szülő nem biztos, hogy minden esetben objektíven választ, sőt lehet, hogy az ő vágyát látjuk viszont a gyerek „választott” sportjában – magyarázta az egykori olimpikon. – Nyilván mi szerencsésebbek vagyunk, mert én azért láttam tornatermet közelről. De két dolog mindenképpen elengedhetetlen: a gyerek jól mozogjon az adott sportban, és szeresse.

Kíváncsiak voltunk rá, hogy Zsuzsa – a sportoló énje mellett – vajon hogyan tudja kamatoztatni a mindennapokban az újságírást vagy éppen a diplomáciát.

– Szerintem a diplomáciai érzék sokszor leginkább a család egyben tartásához és menedzseléséhez kell – mondta nevetve. – Mi nagyon szerencsés család vagyunk, nagyon szeretjük egymást, de hazudnék, ha azt mondanám, hogy nincsenek konfliktusok.

Nálunk négy egó feszül egymásnak.

Én alapvetően empatikus vagyok; az újságírásban nagy előny, hogy bele tudom képzelni magam a másik helyébe. Ilyenkor kell ezt elővenni és összefésülni, amikor például a nagyfiam és a férjem nem értenek egyet valamiben, ami persze előfordul, mert nagyon hasonlít a személyiségük.

Adrián is megtalálta a helyét (Fotó: hot! magazin)

„Tökéletesen működünk”

Főleg egy olyan elfoglalt és sportos családnál, mint az övék, kiemelten fontos a feltöltődés és a minőségi időtöltés, ami egy párkapcsolatnak is éppen úgy az alapja, ezért a szülők egymásra is nagy figyelmet fordítanak.

– Nagyon szeretünk négyesben lenni, de azért persze Norbival kettesben is szoktunk programot szervezni – árulta el a részleteket Zsuzsa. – Előfordul, hogy amikor valamelyikünknek külföldi munkája van, a másik elkíséri arra a néhány napra. Vagy elmegyünk kettesben vacsorázni, olykor moziba, de az elmúlt néhány hónapban sokszor voltunk színházban is. Szóval, tökéletesen működünk ilyen szempontból, mert a kettesben töltött időt nagyon intenzíven éljük meg.

Tudományos sportágválasztás Ahogyan Krisztián esetében Zsuzsáék tették, úgy bárki elviheti a gyermekét antropometriai mérésre. Az objektív vizsgálatok és számítások meghatározzák a jellemző testalkatot, illetve a biológiai fejlettséget, és az is segíthet a sportág kiválasztásában, hogy ezekkel a módszerekkel a várható testmagasság is 80%-os bizonyossággal megjósolható.