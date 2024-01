Bearanyozták Tolvai Renit, majd meztelenül kapták le - Fotó

Tolvai Reni még december elején, egy merész villantás kíséretében jelentette be: hamarosan érkezik az új albuma. Épp ideje is volt, ugyanis jó ideje sokkal inkább szexi posztjai, mintsem énekhangja miatt irányult rá a figyelem, most azonban miden másképp lesz.

Tolvai Reni / Fotó: YouTube

Legalábbis elsőre nagyon úgy festet, ám Reni azóta sorra teszi ki a szexi és igen sokat megmutató fotóit, hogy azzal reklámozza hamarosan megjelenő albumát. Legutóbb néhány arany papírfecnin kívül nem is takarta más az énekesnő idomait. Ennek valószínűleg a legtöbb férfi rajongója nagyon örült, ám Tolvai Reni egy komoly kérdést is feltett szexi fotója mellé!

- Készen állsz a TR ALBUM-ra? - dobta fel a témát Reni, amire több igenlő választ is kapott.

- Várjuuukkk

- Nagyon nagyon várom

- írták a rajongók.