Aggodalom: III. Károly tovább maradt a kórházban, friss fejlemények a király állapotáról

Ahogy arról lapunk is beszámolt, III. Károly király egy londoni magánklinikára feküdt be, ahol prosztataműtétet hajtottak végre rajta prosztatamegnagyobbodása miatt. Nemrég a gbnews.com arról számolt be, hogy a király a vártnál tovább maradt a kórházban, ami azonnal megrémítette a briteket.

Fotó: Kirsty Wigglesworth / MTI/AP

A 75 éves Károly a pénteki műtétet követően két éjszakát tervezett a kórházban tölteni, de végül egy harmadikat is maradt.

Az köztudott, hogy Károly csak két éjszakát tervezett a kórházban maradni, kivéve, ha váratlan probléma adódik

- mondta egy forrás, aki hozzátette, hogy ennek ellenére egy harmadik éjszakát is a klinikán töltött a király. Ám nem azért, mert probléma történt: mindössze elővigyázatosságból, hogy még egy éjszakára megfigyeljék az uralkodót, aki teljesen jól van a műtétet követően. Kamilla királynét sem rossz kedvűen látták elhagyni a kórházat azután, hogy Károlyt meglátogatta, így aggodalomra semmi ok.

Mindeközben a legfrissebb hírek szerint Katalin hercegné után Károly hétfő délután, felesége, Kamilla kíséretében hazatért - írja az MTI. A királyon elvégzett beavatkozásról szóló közleményben a Buckingham-palota - a brit királyi család londoni hivatala - hangsúlyozta, hogy jóindulatú, "évente több ezer férfinél előforduló" elváltozásról van szó, és Károly közéleti programjait "a lábadozás rövid időszakára" elhalasztják.