Ritkán láthatjuk így Vilmos herceget: itt a bizonyíték, hogy hatalmas szíve van

Vilmos herceget ritkán láthatjuk így: fehér kötényt vett fel és nekilátott, hogy ételt szolgáljon fel a hajléktalanoknak egy meglepetés jótékonysági látogatás során.

Vilmos herceg örömmel segít, ahol tud Fotó: Northfoto

A herceg kedden látogatott el a londoni The Passage Charity rendezvényre, amelyet a hajléktalanoknak szerveztek. Vilmos segített az ételek elkészítésében és segédkezett az ünnepi vacsora felszolgálásában is. A közös evés közben csatlakozott azokhoz, akik elmentek az eseményre, több emberrel is beszélgetett, köztük önkéntesekkel. Úgy tudni, hogy a herceg teljesen meglepetésszerűen jelent meg a jótékonysági szervezet karácsonyi partiján. Ez mindenkinek nagyon sokat jelentett, több közös szelfi is készült vele.

Vilmos egyébként először édesanyjával, Diana hercegnővel látogatott el a jótékonysági szervezet karácsonyi étkeztetésére még az 1990-es években.

A herceg az év elején egy nagyobb összeggel segítette a hajléktalanokat, azzal az ambiciózus tervvel, hogy öt éven belül véget vet a hajléktalanságnak. Több projektet is finanszíroz országszerte.