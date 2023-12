Újra orvoshoz kellett mennie: Maradandó sérülést szenvedett Oszter Sándor özvegye

Failoni Donatella az indiánnyár után hazaköltözött balatoni nyaralójukból a diósjenői családi birtokra. A hatalmas házban együtt laknak lányával, Alexandrával, annak férjével és imádott unokájával. A zongoraművésznő örül neki, hogy újra együtt laknak, hogy újra gyermeknevetéstől hangos a ház, csak a kutyáik nem jönnek ki egymással. Olyannyira, hogy novemberben, amikor Szandi kotorékebe és édesanyja pulija összeverekedett, Donatellának kellett szétválasztania őket. Igyekezete nem tetszett az egyik kutyának, ami csúnyán megharapta.

Failoni Donatellát a családi birtokon harapta meg csúnyán lánya kutyája (Fotó: Móricz István)

Újra kórházba kellett mennie Oszter Sándor özvegyének

Még a sokat látott orvosok és nővérek is elszörnyedtek, amikor Failoni Donatella bement a váci kórházba, hogy lássák el roncsolt kezét.

− A két kutya egyszerűen nem bírja egymást, a Szandié egy vadászkutya, az enyém egy nyugodt puli – mondta a Borsnak a zongoraművésznő. − Mindig figyelni kell rájuk, el is szoktuk őket ezért választani, de akkor valahogy ez elmaradt, és a lányomé azonnal nekiment az enyémnek. Én csak szét akartam szedni őket, nehogy megöljék egymást, tudom, nem volt bölcs döntés, de már mindegy is, megtörtént a baj. Ha Sándor még élne és ott lett volna, ő csak rájuk szólt volna és elkerülték volna egymást… De így, hogy már nincs, valóságos vérfürdő volt a tett helyszínén, és én úgy véresen mentem be, hogy csináljanak valamit. Sajnos olyan súlyosan sérült a kezem, hogy műteni kellett, el is töltöttem bent egy hetet. Majd kaptam gipszet, amit nagyon nehezen viseltem, aztán csak kötés volt már rajta, de mostanra az is lekerült!

Ma kontrollra kellett mennie műtétje miatt Donatellának Vácra, ahol szerinte bár nem tökéletes a keze, de így is csodát tettek vele az orvosok.