Újabb veszteség érte a zenei világot: elhunyt a népszerű énekesnő - Videó

Szörnyű tragédia rázta meg a zenei világot: 36 éves korában elhunyt Bulelwa Mkutukana, művésznevén Zahara, afro-pop énekesnő.

Zahara alkoholfüggőséggel küzdött / Fotó: Pixabay

A népszerű zeneszerzőt egy johannesburgi kórházban vesztette életét, halálát alkoholfüggősége okozta. Zahara halála kapcsán a Dél-afrikai Köztársaság sport-, művészeti és kulturális minisztere, Zizi Kodwa egy közleményt adott ki, amelyből kiderül, hogy az énekesnő egy ideje már kórházban volt, ahol májkárosodással küzdött.

Zahara-ról még 2019-ben derült ki, hogy súlyos alkoholproblémái vannak, a dél-afrikai kormány pedig megpróbált neki és a családjának segítséget nyújtani. Egy hónapja az énekesnő családja a rajongókhoz fordult, hogy imádkozzanak a sztár felépüléséért, mert nagyon rossz állapotban van.

Zahara 2011-ben vált ismertté, amikor megjelent a Loliwe című albuma, ami százezer példányban kelt el. 2020-ban felkerült a BBC top 100-as női listájára is - számol be róla a The Sun.