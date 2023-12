Újabb sztárpár ment szét, minden kapcsolatot megszakítottak egymással

A The Only Way Is Essex brit reality sztárja, Dani Imbert szakított üzletember barátjával, és megszakított vele minden a kapcsolatot. A 25 éves szőkeség az év elején kezdett randevúzni Reiss Boyce vállalkozóval, most azonban úgy tűnik, hogy a kapcsolatnak vége.

Dani már nem követi Reisst az Instagramon, és törölte az összes közös fotójukat is.

Nem néz ki jól a helyzet közöttük. Nyilván mindig megvan az esély a kibékülésre, de Dani most befejezte, és egyedülállónak tekinti magát

- nyilatkozta egy Danihoz közel álló forrás a The Sunnak.

A pár nyáron vállalta fel kapcsolatukat a nyilvánosság előtt. Szeptemberben egy közös fotó mellé még azt írták:

Lelekitárs és legjobb barát egyben.

Azonban úgy tűnik, ennek vége...