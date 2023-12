Rubint Réka mindent megadna, hogy újraélje egy korábbi karácsonyát

Rubint Réka már nem ünnepelheti szülei társaságában a karácsony ünnepét. Fájó szívvel gondol vissza arra a pillanatra, amikor fiatalon a munkát választotta a közös pihenés helyett.

Rubint Réka számára a család a minden / Fotó: Nagy Zoltán

Az elmúlt évek kemény hajtása után, pihenéssel fog telni a karácsonyi időszak Rubint Réka számára. A sikeres üzletasszony lapunknak elárulta, hogy a rengeteg munka után ráfér egy kis kikapcsolódás, szabadidejét pedig családjával és barátaival szeretné tölteni, méghozzá nem is akármilyen szellemben!

„Merjük megadni magunknak a pihenést”

Réka január 16-ig vonja ki magát a fitnesz világból, de téli pihenőideje alatt is szakít majd időt egy kis mozgásra. Mindezek mellett vendégeire is gondolt, akik online edzőtárában az ünnepek alatt is tornázhatnak majd vele, illetve egy-két jó tanácsot is kapnak majd tőle.

Bár a legegészségesebb drognak tartom a mozgást, és receptre kellene írni mindenkinek, de idén év végén egy kicsit visszaveszek. Korral az emberben kialakul, hogy amit korábban előrébb tett az ember, azt most hátrébb tolja, mert változik a prioritások sorrendje. Mára már azt vallom, hogy merjük megadni magunknak a pihenést, ami kijár nekünk!

Jó forma karácsony után is? Lehetséges!

Réka imádja az ünnepek ételeit, leginkább egy finom töltött káposztának vagy egy füstölt csülöknek tud elcsábulni. Mindezeket azonban egy egészségesebb formában fogyasztja, a töltött káposztát például gerslivel készíti és kenyér nélkül eszi, a gesztenyepürét - ami gyerekkora óta hatalmas kedvence -, pedig cukormentes tejszínhabbal készíti el.

Nagyon szeretem a magyaros ízeket, de nem szoktam tartani az ünnepek alatti étkezéstől, mert a mértékletességen van a lényeg, és mára már az sem lehetetlen, hogy egészségesebb fogások kerüljenek a karácsonyi asztalra. A pihenés és az odafigyelt táplálkozás csodákat tehet mindenkivel, így nem érdemes aggódni!

„Meg kell élni a pillanatokat, mert elmúlnak”

Réka azért is szeretne lassítani, mert korábban olyan pillanatokat szalasztott el az ünnepeket alatt, amelyeket már sosem kap vissza. Réka édesapját 2019-ben veszítette el, édesanyja 2021-ben váratlanul távozott az élők sorából. Közös karácsonyaikra boldogan emlékszik vissza szüleivel, emlékeit azonban egy korábbi ünnep során meghozott döntése teszi keserédessé.

Mikor Norbit megismertem, még szenteste is órát tartottam, mert senki sem vállalta be rajtam kívül. Anya, apa és Norbi is várt, én pedig úgy estem be a karácsonyfa alá. Ha visszaforgathatnám az idő kerekét, ma már nem így tennék. Az időt nem tudod visszahozni, és meg kell ezeket a boldog pillanatokat teljes egészében élni, mert nagyon hamar elmúlnak...

- sírta el magát lapunknak Réka.